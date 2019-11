El día a día de los famosos

Pilar Rubio y Naty Abascal se deshacen en halagos la una para la otra. La colaboradora de Antena 3 le ha dedicado unas tiernas palabras a Naty: "ELLA, @natyabascal mi superwoman favorita. Cada minuto que paso a su lado es tremendamente enriquecedor. Ella es sabia, divina, trabajadora incansable, visionaria, divertida, elegante, bella, cariñosa, generosa, mágica, positiva, inspiradora... ella es ÚNICA. Gracias por dejarme disfrutar de ti, ¡¡¡TE ADORO!!", y añade, "Eres todo un ejemplo, eres mágica. Te queremos!!! SIMPLY THE BEST!!! BRAVO NATY!!! 🙌🏻🔝❤️". La modelo tampoco se ha quedado atrás en palabras bonitas: "Te quiero muchisimoooooo eres lo maximo❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘 eres una gran persona. Eres única @pilarrubio_oficial te adoro!!!! Y tengo tanta admiración por ti, sigue así no cambies nunca!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️".