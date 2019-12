El día a día de los famosos

La reflexión de Almudena Cid en sus días de descanso: "Me cuesta mucho encontrar un día para mí. Creo que será uno de los propósitos para el año nuevo.No viví ninguna estabilidad como gimnasta, las lesiones y las decisiones políticas estaban al acecho en mi día a día y resulta que vuelvo a tener esa sensación ya familiar en esta nueva profesión. Me habían avisado de ello.A pesar de que una vive con la sensación de que en cualquier momento tu personaje puede pasar a ser prescindible, estoy muy agradecida por la oportunidad que estoy teniendo como actriz de estar en una serie diaria.Así que trato de cultivar aquello que, por pequeñito que sea, me de algo de estabilidad convirtiéndome en una trabajadora incansable que a veces se cansa.Así que hoy fue el día.Fue el día para mí, la familia y amigos".