El día a día de los famosos

Toñi Moreno, orgullosa de Nagore. La asesora del amor ya ha cogido la batuta del programa de las mañanas de Cuatro, 'Mujeres y Hombres y Viceversa' por la baja maternal de Toñi y no podría estar haciéndolo mejor. "Sabía cuando te conocí , que no me iba a equivocar. Me pareciste @nagore_robles , una excelente persona , y un diamante por descubrir. Qué bien lo haces y qué orgullosa estoy de ti", le ha escrito Toñi. "Eres más bonita...que fácil lo haces todo y cuánto amor desprendes! ♥️GRACIAS MIL VECES", le ha agradecido Nagore.