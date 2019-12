El día a día de los famosos

El romántico mensaje de Cara a Ashley. "Feliz cumpleaños @ashleybenson Hay muchas cosas que podría decirte, pero algo que me encanta de nosotras es que no lo necesito porque TÚ lo SABES y eso es todo lo que importa. Somos tú y yo. Mi lugar seguro Me dejas ser tonta, me dejas ser salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te conozco desde siempre y estoy tan orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser... Te amo más allá de las palabras mi chispas, cara de ángel, culo gruñón, mejillas dulces.. Benson ❤️❤️", le ha escrito la modelo a su chica por su 30 cumpleaños.