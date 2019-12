El día a día de los famosos

La reflexión de vida de Jaydy Michel. La mexicana cumple 26 años y ha reflexionado así: "Y aquí comenzó todo, desde 9 meses antes de esta foto emprendí este viaje de la vida hace ya unos cuantos años... y cada año ha sido distinto: vivencias maravillosas, momentos difíciles que te mueven por dentro para aprender cosas que te ayudarán a superar los siguientes obstáculos, nada está escrito en dicho viaje, no sabes cuantas veces debas detenerte para respirar y tomar aire hacia la siguiente parada que te propone el destino... nadie sabe cuándo llegará el fin de dicha aventura, por eso más vale procurar estar atento a las cosas que de verdad importan en nuestra vida para disfrutar de ellas y gozarlas antes de que cambien de aspecto... con el tiempo he aprendido que la vida se goza desde las pequeñas cosas cotidianas, la vida se goza desde ese instante que tienes la atención de tus seres amados y la salud para disfrutar de ellos... que cuando adquieres sabiduría reconoces que la belleza real esta en compartir las emociones del corazón con esos seres que se convierten en compañeros del alma... Al pasar del tiempo valoras más tus momentos íntimos contigo en que puedes sentirte en paz al acabar tu día y seguir soñando con lo que deseas aún experimentar para tu vida... con El Paso de los años he notado que me aburre perder el tiempo en cosas lejanas a mi verdadera felicidad, a veces siguen distrayéndome pero cada vez más rápido me doy cuenta del error... después de muchos errores y la culpa que traía consigo cada error, he intentado entender que son muy necesarios para segur conociéndome y poder cambiar hábitos negativos e intentar mejorar mi actitud.... cuanta belleza hay en el camino de la vida... tantas vivencias sola, otras con la familia, otras con amigos, con personas que no nos estiman y aunque todas son diferentes siempre puedes aprender de ellos para mejorar como ser humano. Eso es verdaderamente enriquecedor. Hasta hoy me siento afortunada de mi vida, agradecida con Dios por proporcionarme bendeciones cada día aunque haya momentos en que no reconociera esas bendiciones, tarde o temprano lo hago. Gracias, gracias, gracias!!! 🙏🏻".