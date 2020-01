La semana de los famosos

Sonia Ferrer presenta las cabinas telefónicas a los niños de hoy con una emotiva reflexión. "Os acordáis cuándo en lugar de chatear hablábamos? 📞 Para los más jóvenes: hubo una época en la que llamar costaba dinero y aún así llamábamos. Podíamos enviar cartas pero oír la voz de tu gente era un nivel superior. Es cierto que en Navidad enviábamos postales, pero llamábamos para asegurarnos de que habían llegado. Este año he decidido no contestar a la mayoría de los whatsapp felicitándome la Navidad. Sobre todo a los que ni siquiera se han tomado la molestia de personalizar el mensaje. Tampoco he llamado a nadie, esta vez he preferido ver quién buscaba el momento de hacerlo. Y sabéis una cosa? No ha habido sorpresas. Así que con esta tendencia mía a ver el lado bueno de la vida, os diré que estoy contenta por no haberme equivocado, por saber quién sí, quién no y quién a ratos. ☎️".