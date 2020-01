La semana de los famosos

La reflexión de Blanca Padilla sobre su vida. "Cada Enero desde que empezó el impredecible viaje que es mi vida, intento hacer balance del año", ha confesado, llegando a la conclusión de que no deja de aprender, abrir los ojos y desplegar sus alas. "He entendido que estamos solos, pero he visto la belleza en eso, escogiendo cuidadosamente a los que me acompañan en el camino. He mirado a mi alma de frente y he visto su pureza, y lo mucho que tengo para dar. He reconocido patrones nuevos en mi misma. Y he invitado a salir a todos los juicios de mi persona que en realidad nada tienen que ver conmigo, pues tienen otro dueño, otra razón de ser".