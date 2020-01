La semana de los famosos

Sara Sálamo lanza un emotivo mensaje a los padres del mundo. "Si no puedes aceptar tener un hijo 'Queer', no seas padre. 'Queer' es un término tomado del inglés que se traduce como "diferente" o "poco usual" y se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género. ¡Bravo Sara!