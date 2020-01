El día a día de los famosos

El conmovedor mensaje de Lebron James a Kobe Bryant. "No estoy listo pero aquí voy. Estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, empiezo a llorar de nuevo solo pensando en ti, la sobrina Gigi y la amistad / vínculo / hermandad que tuvimos! Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar 'Philly' para regresar a Los Ángeles. No pensé que sería la última conversación que tendríamos. ¡Estoy desconsolado y devastado a mi hermano!, te amo hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y los niños. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! ¡Significas mucho para todos nosotros, especialmente para los Lakers y es mi responsabilidad poner esta "mierda" en mi espalda y seguir así! ¡Por favor, dame la fuerza desde los cielos de arriba y cuídame! Os tengo aquí! ¡Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo! ¡Hasta que nos encontremos de nuevo mi hermano!".