La semana de los famosos

¡Es Javier Veiga! Y Marta Hazas, por su cumpleaños, le ha dedicado un tierno mensaje. El actor ha hecho una reflexión por su cumple: "Hoy cumplo 47 palos!!! Alguno más q en esta foto. Cumplo 47 y me he despertado a las 7:40... Y esa coincidencia absurda me ha hecho sentir q todo está en su sitio. Que hay un orden perfecto en todo este inmenso caos q es el azar q sin yo enterarme me ha traído hasta aquí. (Y sí, vale, me he venido arriba y me he puesto un poco estupendo, pero porque me da la gana, q para eso es mi cumpleaños) 🎂".