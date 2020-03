El día a día de los famosos

Alice Campello celebra su último cumpleaños como mamá de dos. La modelo y mujer de Álvaro Morata espera junto al futbolista el que será su tercer hijo, y él ha querido dedicarle unas románticas palabras: "Feliz cumpleaños mi princesa, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, tengo que dar gracias a Dios por tenerte en mi vida, porque pones inteligencia en mis locuras, locuras en mis días grises y sobre todo me haces vivir la vida que he siempre soñado con la persona que si hubiera tenido papel y un boli habría dibujado, te amo con locura".