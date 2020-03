No ha tenido una vida fácil. Hace unas semanas, ella misma confesaba su duro pasado.



Sus padres se separaron dos veces, la última el mismo día de su comunión, y desde entonces no volvió a saber nada de su padre, mientras que su madre se tuvo que marchar muy lejos para trabajar: primero a Canarias y luego a Italia. "Me dijo que se iba por poco tiempo a trabajar… y mentira".



Pero el peor golpe de su vida estaba por llegar: "El primer primo que tuve. Era el hermano que siempre había pedido… hasta que, cuando yo tenía 11 ó 12 años, a los 6 meses… faltó. Eso es algo que no encaja bien nadie, algo que en mi familia nunca vamos a superar, y luego encima tuve que ver a mis tíos súper mal mucho tiempo".