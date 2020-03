El día a día de los famosos

Anabel Pantoja felicita a Albertito con un tierno mensaje. "No puedo resumir en esta foto, lo que significas y lo que he vivido en estos 6 años contigo.No se me olvidará en la vida en día que me abrazaste al verme llorar y me dijiste: Tata no te pongas triste que yo Te Quiero...🖤 Gracias por existir por dejarme formar parte de tu vida.Mi zorro, ninja, Nazareno, policia, fantasma, power Ranger se me hace mayor.Te adora tu Tata ☠️3 ", ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja junto a la imagen.