David Bustamante te enseña a ponerte guapa en cuarentena

Tamara Gorro: alegato a favor de los animales

La influencer no para de lanzar ideas a través de sus redes sociales y de entretener a su más de un millón de seguidores en Instagram, si bien ahora se ha pasado también a Tik Tok como tantos otros famosos, una red social que ha usado para mandar un mensaje para cuidar de los animales, no sólo ahora que los tenemos más a mano por estar encerrados en casa: "Desempeñan un papel tan importante... Todavía no entiendo cómo existen 'personas' que les abandonen o maltraten...", ha escrito.