Rosa Benito se emociona al ver a su hijo desde el balcón en pleno confinamiento

Las lágrimas de Rosa Benito al volver a ver a uno de sus hijos en pleno confinamiento desde su balcón. "Hoy he llorado de alegría, a pesar de ver a mis hijos y nietos todos los días por Skype no podéis imaginar lo que he sentido al ver a mi hijo y mi nieto que han venido a verme( viven cerca de mi) diciendo, Yaya, mamá... Te queremos!!!", ha confesado.