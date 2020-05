Makoke recuerda a su madre rota de dolor tras su fallecimiento

Makoke, desconsolada tras la muerte de su madre. "Hoy era tu día, no cabe más dolor y amor, he sido tan afortunada de tenerte... todo lo que nos has dado, ese amor incondicional a tus 6 hijas y a tu marido, te hicieron tan especial, que nos has dejado un vacío imposible de recuperar , pero siempre estarás ocupando gran parte de mi corazón,la familia que creaste seguiremos tal y como nos dejaste, con tu legado basado en el amor, tendré siempre en mi memoria, tu sonrisa, y esa alegría que desprendías, que hacia sentirnos tan bien teniéndote como matriarca, te quiero infinito, siempre, MAMÁ, espero que me des aliento y fuerza para superar tu ausencia... SIEMPRE ESTARÁS ❤️ GRACIAS".