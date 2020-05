Anabel Pantoja no tiene tiempo de aburrirse durante la cuarentena. Cuando no está haciendo ejercicio con Patry Jordán, está creando vídeos en Tik-Tok. No para ni cuando está en la ducha... Atentos a su última ocurrencia. Además, te contamos el look de Amor Romeira para ir a la peluquería, la nueva peluca de Dani Alves o el precioso mensaje que ha compartido Merche.