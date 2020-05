Pilar Rubio y la otra cara de la maternidad

La presentadora ha compartido que no todo es felicidad y risas en su casa con tres niños y embarazada. "Hoy es uno de esos días en los que, por decirlo de una manera 'fina y educada', la paciencia se me ha agotado. ¿Sabes cuando tienes que repetir todo cuarenta veces? Pues multiplícalo por 3. Que si vamos a lavarnos los dientes, que si empieza a comer por favor, que si no molestes a tu hermano, que si vamos a la ducha... Hoy ya han podido conmigo, así que me rindo... Si quieren empezar con la sesión de Wrestling, pues adelante. PD: normalmente son buenísimos...".