La semana de los famosos en redes

Ver esta publicación en Instagram Ojalá fueras eterno💕 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 16 May, 2020 a las 9:33 PDT Sofía Suescun presume de perrete.La colaboradora de televisión es una gran enamorada de los animales y no duda en presumir de sus perretes.

Ver esta publicación en Instagram Family photo Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 15 May, 2020 a las 7:07 PDT La foto familiar de Justin y Hailey.Justin Bieber ha compartido una tierna instantánea junto a Hailey Baldwin y su perrete... ¡Una preciosa familia de 3!

Ver esta publicación en Instagram Quarantine feelings by @inmafiuza Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 14 May, 2020 a las 2:47 PDT Jon Kortajarena, su foto más sexy.El modelo ha sacado su lado más sensual en su perfil social de Instagram y ha derretido a sus seguidores con esta imagen.

Ver esta publicación en Instagram 🤍🤍🚙💨 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 13 May, 2020 a las 6:19 PDT Kylie Jenner, la única persona que sale bien el carnet de conducir. La pequeña de las Kardashian ha compartido la fotografía de su carnet de conducir y podemos apreciar lo bien que sale.

Ver esta publicación en Instagram Deseando qué llegue ese día tan especial 👰🤵👨‍👩‍👧‍👧💗 Una publicación compartida de Fani❤ (@fanicarbaj) el 13 May, 2020 a las 2:18 PDT Fani sueña con su boda "Deseando qué llegue ese día tan especial", afirma la exsuperviviente junto a esta romántica imagen con su novio Christofer. Un enlace casi impensable hace unos meses cuando participaron en 'La isla de las tentaciones'. Todavía hay algunos seguidores de Fani que bromean con el momento: "A ver si no tiene que gritar por ti en el altar también... ESTEFANIIIA".

Ver esta publicación en Instagram De el domingo cuando no llovía 🤷🏼‍♂️ Una publicación compartida de Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) el 14 May, 2020 a las 8:16 PDT Pablo Rivero cambia de look El actor ha cortado por lo sano y se ha teñido el pelo de rubio platino. Un look que muchos de sus seguidores comparan con el de un vikingo y algunos ya le postulan para que se convierta en personaje de la quinta temporada de la serie 'Vikingos'.

Ver esta publicación en Instagram ✨ Una publicación compartida de Lea Michele (@leamichele) el 13 May, 2020 a las 12:01 PDT Lea Michele presume de barriguita A principios de mayo, la actriz confirmó que estaba esperando su primer hijo con el empresario Zandy Reich. Y ahora ha compartido cómo evoluciona su barriguita posando en bikini en el baño de su casa.

Twitter Aitor Trigos, ¿ángel o demonio? El presentador no tiene nada que ocultar, por lo menos de su físico. 'Vestido' únicamente con unas alas de ángel y con unos cuernos de demonio –eso sí, tapándose sus partes nobles– ha posado en sus redes para promocionar su canal de Youtube, en el que "cabe todo el mundo".

Ver esta publicación en Instagram Happy mother’s day ❤️ We want to share something special.. @sharfonseca #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 10 May, 2020 a las 11:03 PDT Gianluca Vacchi, papá a los 52 años El influencer, millonario, Dj y bailarín será padre por primera vez a los 52 años, junto a su pareja, Sharon Fonseca, de 25. "Siempre que he pensado en cómo quería que fuese la madre de mis hijos, imaginaba a alguien con las características de Sharon. Estoy muy feliz de anunciar y compartir con vosotros que Sharon y yo estamos esperando un hijo. Así que ella se convertirá en esa mujer con la que yo soñaba”, ha contado un Gianluca Vacchi a sus 15 millones de seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Os presento al pequeño Balú de la nueva camada de chihuahuas 🐶 #loveperruno😍 Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab) el 11 May, 2020 a las 12:52 PDT Marisa Jara presenta a Balú La modelo curvy ha ampliado familia y lo ha compartido con sus seguidores. "Os presento al pequeño Balú de la nueva camada de chihuahuas", escribe Marisa. Nos encanta como mira el perrito a cámara.

Ver esta publicación en Instagram Same tshirt, 29 years later 💘 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 10 May, 2020 a las 5:21 PDT Chiara Ferragni: misma camiseta, 29 años de diferencia La influencer tiene ropa para dar y regalar, siempre lleva las últimas tendencias, pero por una vez y sin que sirva de precedente ha recuperado esta camiseta que tiene desde hace 29 años. Y la verdad es que le queda genial.

Ver esta publicación en Instagram oye, pues dio de si la toalla 🧖🏼‍♀️🤍 ¿como estáis? Una publicación compartida de Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) el 11 May, 2020 a las 4:39 PDT Natalia, nunca una toalla dio para tanto La cantante no se aburre en plena cuarentena. Con una toalla lo mismo se seca el pelo que se hace una vestido y posa en plan sexy con los labio rojos y gafas de sol y pendientes XXL.

Instagram Pilar Rubio y la otra cara de la maternidad La presentadora ha compartido que no todo es felicidad y risas en su casa con tres niños y embarazada. "Hoy es uno de esos días en los que, por decirlo de una manera 'fina y educada', la paciencia se me ha agotado. ¿Sabes cuando tienes que repetir todo cuarenta veces? Pues multiplícalo por 3. Que si vamos a lavarnos los dientes, que si empieza a comer por favor, que si no molestes a tu hermano, que si vamos a la ducha... Hoy ya han podido conmigo, así que me rindo... Si quieren empezar con la sesión de Wrestling, pues adelante. PD: normalmente son buenísimos...".

