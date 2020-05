Ver esta publicación en Instagram Deseando qué llegue ese día tan especial 👰🤵👨‍👩‍👧‍👧💗 Una publicación compartida de Fani❤ (@fanicarbaj) el 13 May, 2020 a las 2:18 PDT Fani sueña con su boda "Deseando qué llegue ese día tan especial", afirma la exsuperviviente junto a esta romántica imagen con su novio Christofer. Un enlace casi impensable hace unos meses cuando participaron en 'La isla de las tentaciones'. Todavía hay algunos seguidores de Fani que bromean con el momento: "A ver si no tiene que gritar por ti en el altar también... ESTEFANIIIA"

Pablo Rivero cambia de look El actor ha cortado por lo sano y se ha teñido el pelo de rubio platino. Un look que muchos de sus seguidores comparan con el de un vikingo y algunos ya le postulan para que se convierta en personaje de la quinta temporada de la serie 'Vikingos'.

Lea Michele presume de barriguita A principios de mayo, la actriz confirmó que estaba esperando su primer hijo con el empresario Zandy Reich. Y ahora ha compartido cómo evoluciona su barriguita posando en bikini en el baño de su casa.

