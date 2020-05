Ver esta publicación en Instagram 🤍🤍🚙💨 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 13 May, 2020 a las 6:19 PDT Kylie Jenner, la única persona que sale bien el carnet de conducir. La pequeña de las Kardashian ha compartido la fotografía de su carnet de conducir y podemos apreciar lo bien que sale.

