Ver esta publicación en Instagram Nuestro outfit de running🤣💙 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 24 May, 2020 a las 11:39 PDT Sofía Suescun, tarde 'perruna' con su hermano Los hermanos Suescun han salido a pasear por el campo con sus mascotas. Pero Sofía y Cristian no solo comparten apellido y amor perruno, también look deportivo. "Nuestro outfit de running", comenta la ganadora de 'Supervivientes 2018'.

Ver esta publicación en Instagram ❤️🤲🏽 Aidkoum mabrouk 🤲🏽❤️ 🌟 AMIN 🌟 #aidmubarak Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_) el 24 May, 2020 a las 5:44 PDT Hiba Abouk celebra una fecha una especial para su familia El pasado 24 de mayo acabó el mes del Ramadán y la actriz, de origen tunecino, y su pareja, el futbolista marroquí Achraf Hakim, lo han celebrado con una gran fiesta en la que el protagonista ha sido su hijo, Amín, de tres meses, que vestía la típica túnica negra con detalles dorados.

Ver esta publicación en Instagram Gorgeous walk with my gorgeous girls 👧🏼♥️🐶🐶🐶 ♥️ #HarperSeven Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 23 May, 2020 a las 3:10 PDT David Beckham y su hija, con look campestre El exfutbolista ha presumida de chicas. "Maravilloso paseo con mis maravillosas chicas", comentaba en esta imagen en la que aparece con su ojito derecho, su hija Harper, y sus mascotas.

Ver esta publicación en Instagram Take me 🔙 #sundayfunday Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 24 May, 2020 a las 4:08 PDT Tamara Falcó, así son sus despertares La nueva Marquesa de Griñón está elegante hasta en pijama. Así de sonriente y con este original pijama de la firma Wafflie Spain posaba para sus seguidores de Instagram.

