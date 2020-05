Ver esta publicación en Instagram Boa tarde . #vamosaporlasemana #lacalma #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 26 May, 2020 a las 7:27 PDT Sara Carbonero estrena nuevo look Más de 160.000 likes lleva ya esta imagen que ha compartido la periodista en su cuenta de Instagram. Sara se ha cortado el pelo a lo garçon, un corte que resalta el azul de sus ojos y le queda fenomenal. Una preciosa instantánea que acompaña de un escueto 'Boa Tarde' (buenas tardes, en portugués).

Ver esta publicación en Instagram Atardeceres... Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial) el 25 May, 2020 a las 10:55 PDT Paz Vega y su sensual desnudo La actriz ha posado tal y como vino al mundo. "Atardeceres...", comenta junto a la preciosa imagen en blanco y negro.

Ver esta publicación en Instagram se vieneeeee TKN🧸🎈 Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 25 May, 2020 a las 12:47 PDT Rosalía anuncia colaboración con Travis Scott La cantante y el exnovio de Kylie Jenner volverán a trabajar juntos. Tras el éxito del tema 'Highest in the room', Rosalía ha compartido una imagen en la que anuncia una nueva colaboración: "TKN". ¡Estamos deseando escucharlo!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.