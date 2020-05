Ver esta publicación en Instagram 🌸 Happy Anniversary 🌸 Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el 27 May, 2020 a las 10:31 PDT Miranda Kerr recuerda el día de su boda La modelo está de aniversario y lo ha celebrado compartiendo unas preciosas fotografías del día en el que dio el 'Sí, quiero' al fundador de Snapchat, Evan Spiegel.

Ver esta publicación en Instagram Que el ritmo no pare!!! Seguimos @__rubengarcia__ 💃🏻💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 28 May, 2020 a las 8:20 PDT Malú, trabajando en la recta final de su embarazo "Que el ritmo no pare!", ha escrito la cantante junto a esta imagen en la que aparece un micrófono en primer plano y el productor Ruben García al fondo.

Ver esta publicación en Instagram ¡Por fin juntas! 😷😷 😷❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Sweet California (@sweetcalifornia) el 27 May, 2020 a las 12:47 PDT Las Sweet California se reencuentran "¡Por fin juntas!". Las cantantes se han reencontrado tras semanas confinadas y así de felices posaban, perfectamente protegidas con mascarillas.

Ver esta publicación en Instagram Cuando compras a @gianlucavacchi por Aliexpress y cuando te llega... 😂😂😂 Una publicación compartida de José Corbacho (@corbachito) el 27 May, 2020 a las 3:50 PDT José Corbacho, las comparaciones son odiosas El humorista español ha posado de esta guisa y se ha comparado con el millonarioGianluca Vacchi. "Cuando compras a @gianlucavacchi por Aliexpress y cuando te llega..", comenta divertido etiquetando al italiano.

