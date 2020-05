Así ha sido la semana de los famosos

Ver esta publicación en Instagram En el estudio terminando las mezclas y deseando que lo escuchéis 📀🎶 Una publicación compartida de Rosario Flores (@rosarioficial) el 29 May, 2020 a las 5:00 PDT Rosario Flores, preparada para sacar nuevo tema.La cantante ha compartido con sus seguidores una imagen desde su estudio de grabación para anunciar que están a punto de lanzar cositas nuevas... ¡estamos deseando!

Ver esta publicación en Instagram Y si me vuelvo rubia?? 👱🏽‍♀️🤔 Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial) el 28 May, 2020 a las 10:25 PDT India Martínez se plantea ponerse rubia. La cantante ha lanzado la cuestión a sus seguidores... "¿Y si me vuelvo rubia?", y es que todos sabemos que de tanto solecito veraniego el pelo se aclara... Pues oye, estaría igual de guapa.

Ver esta publicación en Instagram Época de Luces ✨ Cabello @andres_navas 🥰 Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 29 May, 2020 a las 3:41 PDT Soraya vuelve al rubio.Aunque suele utilizar pelucas, Soraya pidió ayuda a sus seguidores hace unos días para elegir nuevo color de pelo y parece que se ha decantado por su rubio más icónico.

Ver esta publicación en Instagram Nuestro outfit de running🤣💙 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 24 May, 2020 a las 11:39 PDT Sofía Suescun, tarde 'perruna' con su hermano Los hermanos Suescun han salido a pasear por el campo con sus mascotas. Pero Sofía y Cristian no solo comparten apellido y amor perruno, también look deportivo. "Nuestro outfit de running", comenta la ganadora de 'Supervivientes 2018'.

Ver esta publicación en Instagram ❤️🤲🏽 Aidkoum mabrouk 🤲🏽❤️ 🌟 AMIN 🌟 #aidmubarak Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_) el 24 May, 2020 a las 5:44 PDT Hiba Abouk celebra una fecha una especial para su familia El pasado 24 de mayo acabó el mes del Ramadán y la actriz, de origen tunecino, y su pareja, el futbolista marroquí Achraf Hakim, lo han celebrado con una gran fiesta en la que el protagonista ha sido su hijo, Amín, de tres meses, que vestía la típica túnica negra con detalles dorados.

Ver esta publicación en Instagram Gorgeous walk with my gorgeous girls 👧🏼♥️🐶🐶🐶 ♥️ #HarperSeven Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 23 May, 2020 a las 3:10 PDT David Beckham y su hija, con look campestre El exfutbolista ha presumida de chicas. "Maravilloso paseo con mis maravillosas chicas", comentaba en esta imagen en la que aparece con su ojito derecho, su hija Harper, y sus mascotas.

Ver esta publicación en Instagram Take me 🔙 #sundayfunday Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 24 May, 2020 a las 4:08 PDT Tamara Falcó, así son sus despertares La nueva Marquesa de Griñón está elegante hasta en pijama. Así de sonriente y con este original pijama de la firma Wafflie Spain posaba para sus seguidores de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Boa tarde . #vamosaporlasemana #lacalma #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 26 May, 2020 a las 7:27 PDT Sara Carbonero estrena nuevo look Más de 160.000 likes lleva ya esta imagen que ha compartido la periodista en su cuenta de Instagram. Sara se ha cortado el pelo a lo garçon, un corte que resalta el azul de sus ojos y le queda fenomenal. Una preciosa instantánea que acompaña de un escueto 'Boa Tarde' (buenas tardes, en portugués).

Ver esta publicación en Instagram Atardeceres... Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial) el 25 May, 2020 a las 10:55 PDT Paz Vega y su sensual desnudo La actriz ha posado tal y como vino al mundo. "Atardeceres...", comenta junto a la preciosa imagen en blanco y negro.

Ver esta publicación en Instagram se vieneeeee TKN🧸🎈 Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 25 May, 2020 a las 12:47 PDT Rosalía anuncia colaboración con Travis Scott La cantante y el exnovio de Kylie Jenner volverán a trabajar juntos. Tras el éxito del tema 'Highest in the room', Rosalía ha compartido una imagen en la que anuncia una nueva colaboración: "TKN". ¡Estamos deseando escucharlo!

Ver esta publicación en Instagram Cerquita del mar 🐚 Una publicación compartida de Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) el 26 May, 2020 a las 2:18 PDT Bea Retamal presume de cuerpazo "Me encantas", "Qué cuerpazo", "Guapísima", "Qué sensual"... son solo algunos de los piropos que ha recibido la que fuera concursante de 'GH 17' en este post. Bea aparece completamente desnuda, pero con su pose, ha conseguido saltarse la censura de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram 🌸 Happy Anniversary 🌸 Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el 27 May, 2020 a las 10:31 PDT Miranda Kerr recuerda el día de su boda La modelo está de aniversario y lo ha celebrado compartiendo unas preciosas fotografías del día en el que dio el 'Sí, quiero' al fundador de Snapchat, Evan Spiegel.

Ver esta publicación en Instagram Que el ritmo no pare!!! Seguimos @__rubengarcia__ 💃🏻💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 28 May, 2020 a las 8:20 PDT Malú, trabajando en la recta final de su embarazo "Que el ritmo no pare!", ha escrito la cantante junto a esta imagen en la que aparece un micrófono en primer plano y el productor Ruben García al fondo.

Ver esta publicación en Instagram ¡Por fin juntas! 😷😷 😷❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Sweet California (@sweetcalifornia) el 27 May, 2020 a las 12:47 PDT Las Sweet California se reencuentran "¡Por fin juntas!". Las cantantes se han reencontrado tras semanas confinadas y así de felices posaban, perfectamente protegidas con mascarillas.

Ver esta publicación en Instagram Cuando compras a @gianlucavacchi por Aliexpress y cuando te llega... 😂😂😂 Una publicación compartida de José Corbacho (@corbachito) el 27 May, 2020 a las 3:50 PDT José Corbacho, las comparaciones son odiosas El humorista español ha posado de esta guisa y se ha comparado con el millonario Gianluca Vacchi. "Cuando compras a @gianlucavacchi por Aliexpress y cuando te llega..", comenta divertido etiquetando al italiano.

