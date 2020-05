instagram Adriana Abenia, así era de adolescente. Sus seguidores le han pedido que enseñe una foto de su juventud y es de lo más parecida a a Harley Quinn, ¿o no? Desde luego con ese disfraz podría sustituirla perfectamente.

Ver esta publicación en Instagram Y si me vuelvo rubia?? 👱🏽‍♀️🤔 Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial) el 28 May, 2020 a las 10:25 PDT India Martínez se plantea ponerse rubia. La cantante ha lanzado la cuestión a sus seguidores... "¿Y si me vuelvo rubia?", y es que todos sabemos que de tanto solecito veraniego el pelo se aclara... Pues oye, estaría igual de guapa.

Ver esta publicación en Instagram Época de Luces ✨ Cabello @andres_navas 🥰 Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 29 May, 2020 a las 3:41 PDT Soraya vuelve al rubio.Aunque suele utilizar pelucas, Soraya pidió ayuda a sus seguidores hace unos días para elegir nuevo color de pelo y parece que se ha decantado por su rubio más icónico.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.