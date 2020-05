Cindy Crawford y Rande Gerber celebran su 22 aniversario de casados

Ver esta publicación en Instagram En el estudio terminando las mezclas y deseando que lo escuchéis 📀🎶 Una publicación compartida de Rosario Flores (@rosarioficial) el 29 May, 2020 a las 5:00 PDT Rosario Flores, preparada para sacar nuevo tema.La cantante ha compartido con sus seguidores una imagen desde su estudio de grabación para anunciar que están a punto de lanzar cositas nuevas... ¡estamos deseando!

Ver esta publicación en Instagram LA FASE 1 Una publicación compartida de samira.jalil (@samira.jalil) el 29 May, 2020 a las 11:38 PDT Samira ya disfruta de la Fase 1Qué mejor que adaptarse a la nueva normalidad poniéndose a remojo... A coger colorcito antes de que llegue el verano.

