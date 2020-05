Ver esta publicación en Instagram No hay nada como tener amigos con jardín 🤣🤣 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 30 May, 2020 a las 7:52 PDT Cristina Pedroche presume de cuerpazo. La presentadora ha compartido esta imagen en la que agradece tener amigos con jardín en los que poder disfrutar de estos días de calor.

Instagram Sara Carbonero comparte su imagen más natural. La periodista deportiva ha querido mostrarse sin filtros con su nuevo look con el pelo corto con el que está realmente espectacular. Después de una merienda con amigos, Sara ha compartido esta imagen con el pelo adornado con un pañuelo.

Ver esta publicación en Instagram Sunday mood!!! 😊 #solazo #calor #bañador #primavera #feliz Una publicación compartida de Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) el 31 May, 2020 a las 5:50 PDT Helen Lindes, presume de tipazo en bañador. La modelo ha querido compartir una imagen en la que aparece con un bañador de flores con el que luce estupenda.

