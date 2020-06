Ver esta publicación en Instagram Ígor ya está con nosotras!!! Llegó el 24-5-2020 ¡¡¡¡ES MARAVILLOSO!!! @heidisteinhardt Una publicación compartida de Anabel Alonso (@anabelalonso_of) el 1 Jun, 2020 a las 8:42 PDT Anabel Alonso ha sido mamá a los 55 años La actriz ha compartido la primera imagen de su hijo, que nació el pasado 24 de mayo, fruto de su relación con la dramaturga Heidi Steinhardt, que ha sido quien ha gestado al bebé. "Ígor ya está con nosotras! Llegó el 24-5-2020. ¡ES MARAVILLOSO!", escribe la actriz, desvelando el nombre del pequeño.

Ver esta publicación en Instagram @la_queseavecina @evaisanta @luis_merlooficial Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 1 Jun, 2020 a las 2:41 PDT Paz Padilla vuelve a grabar con mascarilla Ya han comenzado las grabaciones de la nueva temporada de 'La que se avecina' y la actriz ha compartido esta imagen con sus compañeros de ficción, Eva Isanta y Luis Merlo, todos con mascarilla para evitar cualquier contagio.

Ver esta publicación en Instagram Summer is coming... Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 1 Jun, 2020 a las 2:55 PDT Sofía Suescun pensando en el verano La colaboradora televisiva ha compartido esta imagen en la que aparece desnuda para dar la bienvenida a junio. Una imagen junto a la que comenta "Summer is coming".

