instagram Elena Tablada presume de la conexión más mágica. "Ojalá la vida me regale mas momentos como estos. ..Dos generaciones con 92 años de diferencia, y aún así su conexión es mágica. ¿¿Se conocerían de antes?? Me llenan cada esquina de mi corazón con momentos que perdurarán por siempre en mi memoria", escribe.

instagram Isa Pantoja y Asraf celebran una fiesta de inauguración a la habitación de su hijo. La pareja ha llenado de globos la habitación de Albertito, el hijo de Isa y Alberto Isla, y el pequeño se ha mostrado de lo más ilusionado.

Ver esta publicación en Instagram H O M E 🌸 @juanbetancourtt Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el 5 Jun, 2020 a las 11:23 PDT La tierna foto de Andrea Duro con su chico Juan Betancourt.La pareja sigue de lo más enamorada y juntos se sienten como en casa, no les hace falta nada más.

Ver esta publicación en Instagram Planes diferentes de viernes 🌱 ¿Cuál es el vuestro? Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 5 Jun, 2020 a las 4:07 PDT Tamara Falcó tiene un planazo casero para el finde.Picnic en el jardín para aprovechar el buen tiempo, tan fácil como eso y tan apetecible... Sus seguidores se han muerto de envidia, de la sana, y ya piensan en copiarle el planazo.

Ver esta publicación en Instagram γєℓℓοω мєℓℓοω 💛 @calzedonia #Calzedonia Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 5 Jun, 2020 a las 6:36 PDT Paula Echevarría no teme al amarillo.La actriz ha demostrado no ser supersticiosa así que no duda en apostarlo todo al amarillo con este bikini de Calzedonia para estrenar temporada de baño.

Ver esta publicación en Instagram La naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza. Una publicación compartida de Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) el 5 Jun, 2020 a las 2:46 PDT Álex González disfruta de la naturaleza. El actor ha compartido esta inspiradora imagen con unas palabras muy claras: "La naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza".

Instagram Beatriz Trapote celebra su 39 cumpleaños La periodista ha festejado su nueva vuelta al sol rodeada de dos de sus chicos favoritos, sus hijos Víctor y Oliver. Le faltaba su marido, Víctor Janeiro, que ese día estaba trabajando pero la ex colaboradora le promete una cita romántica para compensar.

Ver esta publicación en Instagram Ok. You won. Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic) el 3 Jun, 2020 a las 10:17 PDT Álvaro Soler estrena imagen El cantante ha querido mostrar a sus seguidores una imagen suya casi inédita. Después de seis años, el músico se ha despedido de su barba. ¿Cómo te gusta más: con o sin barba?

Ver esta publicación en Instagram miguel y marley Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 4 Jun, 2020 a las 3:55 PDT Aitana presume de 'churri' La cantante, que pasa estos días de confinamiento con su novio, Miguel Bernardeau en Ibiza, ha querido mostrar una divertida imagen del actor y su amigo perruno. "Miguel y Marley' escribió junto a la divertida imagen,

Ver esta publicación en Instagram Así me siento intentando aprenderme una coreografía de #TikTok... 🤣🤣🤣 Buenos dias 🌍!!!! Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 3 Jun, 2020 a las 1:19 PDT Paula Echevarría y los bailes de Tik Tok Esta red social es, sin duda, uno de los mejores entretenimientos de los últimos tiempos, pero no todos podemos aprendernos todas las coreografías que los Tiktokers más importantes nos plantean. Y a Paula le debe pasar lo mismo que a los demás 'mortales' a juzgar por el divertido vídeo de la película 'Jaula de grillos' que ha compartido escribiendo: A"sí me siento intentando aprenderme una coreografía de #TikTok... 🤣🤣🤣"

Ver esta publicación en Instagram Feliz miércoles ❤️💚💜💙🤎🤍💛 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 3 Jun, 2020 a las 2:41 PDT Cristina Pedroche, la vida en rosa O mejor dicho, los miércoles en ese color. La guapa colaboradora de televisión ha posado con un total look en rosa de Capriche y sandalias Ipanema, marca de la que es imagen, para desearnos un feliz día.

Ver esta publicación en Instagram Mio marito @alvaromorata ❤️ Una publicación compartida de Alice Campello-Morata (@alicecampello) el 3 Jun, 2020 a las 4:22 PDT Alice Campello, muy sexy en buena compañía La modelo ha querido compartir una sensual imagen junto a su marido, el futbolista Álvaro Morata, que parece está a punto de comérsela a besos... Lo que no entendemos es que ella esté tan fresquita con bikini y shorts y él pose con una cazadora de cuero.

Ver esta publicación en Instagram Cambio de imagen en tiempos de cambio. Gracias a @lapeludealba_styleshop. #cambiodelook#cortedepelo#renovarse💕 Una publicación compartida de CARLA HIDALGO (@carlahidalgo_oficial) el 3 Jun, 2020 a las 3:58 PDT Carla Hidalgo, nuevo look La actriz y presentadora ha decidido dar un nuevo aire a su pelo y ha cortado por lo sano. Carla ha dicho adiós a su melena y ahora luce un corte de pelo muy fresquito de cara al verano.

Ver esta publicación en Instagram ⚡️Me sabe a tequila y candela❤️ @santiburgoa Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 2 Jun, 2020 a las 2:53 PDT Alba Carrillo y Santi Burgoa, amor a la mexicana La colaboradora de 'Ya es mediodía' está radiante de felicidad ahora que puede disfrutar de nuevo de su chico, Santi Burgoa. Juntos salieron a cenar a un restaurante de comida mexicana para celebrar su reencuentro. La pareja podría estar a punto de cumplir su primer año de relación porque fue el verano pasado cuando comenzaron los rumores sobre que salían juntos.“Me sabe a tequila y candela”, escribía Alba junto a la foto haciendo referencia a una canción de Marlon.

Instagram Sara Carbonero Sara Carbonero felicita a su hijo Lucas por su cumple Lucas, el hijo pequeño de Sara Carbonero e Iker Casillas, cumple 4 añitos en pleno confinamiento. La periodista, que luce ahora el pelo corto, no ha querido dejar pasar por alto un día tan especial y le ha dedicado un emotivo mensaje.“Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños pequeño , por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica”, escribía.

Instagram Lorena Gómez El bebé de Lorena Gómez cumple su primer mes de vida El pasado 2 de mayo, la cantante daba a luz a su primer hijo el pequeño René Jr. que llegaba para colmarla de felicidad a ella y a su pareja René Ramos. Ahora, el peque cumple su primer mes de vida y la catalana lo felicita en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram #bauldelosrecuerdos “El coyote” , Mario Camus 1998 🎬🎥🍿#marfloreslifestyle Una publicación compartida de Personaje Público (@marflores_mar) el 1 Jun, 2020 a las 10:25 PDT Mar Flores recuerda su pasado como actrizMar Flores se pone nostálgica y rescata de baúl de los recuerdos un fotograma de la película 'El Coyote' dirigida por Mario Camus en 1998. Sí, además de modelo, también fue actriz aunque desde 2008 no ha vuelto a ejercer como tal.

Ver esta publicación en Instagram Ígor ya está con nosotras!!! Llegó el 24-5-2020 ¡¡¡¡ES MARAVILLOSO!!! @heidisteinhardt Una publicación compartida de Anabel Alonso (@anabelalonso_of) el 1 Jun, 2020 a las 8:42 PDT Anabel Alonso ha sido mamá a los 55 años La actriz ha compartido la primera imagen de su hijo, que nació el pasado 24 de mayo, fruto de su relación con la dramaturga Heidi Steinhardt, que ha sido quien ha gestado al bebé. "Ígor ya está con nosotras! Llegó el 24-5-2020. ¡ES MARAVILLOSO!", escribe la actriz, desvelando el nombre del pequeño.

Ver esta publicación en Instagram @la_queseavecina @evaisanta @luis_merlooficial Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 1 Jun, 2020 a las 2:41 PDT Paz Padilla vuelve a grabar con mascarilla Ya han comenzado las grabaciones de la nueva temporada de 'La que se avecina' y la actriz ha compartido esta imagen con sus compañeros de ficción, Eva Isanta y Luis Merlo, todos con mascarilla para evitar cualquier contagio.

Ver esta publicación en Instagram Summer is coming... Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 1 Jun, 2020 a las 2:55 PDT Sofía Suescun pensando en el verano La colaboradora televisiva ha compartido esta imagen en la que aparece desnuda para dar la bienvenida a junio. Una imagen junto a la que comenta "Summer is coming".

