instagram Cristiano y Georgina celebran el cumple de los mellizos con una fiesta de disfraces.Los pequeños Eva y Mateo, hijos del futbolista por gestación subrogada, han cumplido tres años y la pareja lo ha celebrado con un fiestón de disfraces.

Ver esta publicación en Instagram Planes diferentes de viernes 🌱 ¿Cuál es el vuestro? Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 5 Jun, 2020 a las 4:07 PDT Tamara Falcó tiene un planazo casero para el finde.Picnic en el jardín para aprovechar el buen tiempo, tan fácil como eso y tan apetecible... Sus seguidores se han muerto de envidia, de la sana, y ya piensan en copiarle el planazo.

Ver esta publicación en Instagram γєℓℓοω мєℓℓοω 💛 @calzedonia #Calzedonia Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 5 Jun, 2020 a las 6:36 PDT Paula Echevarría no teme al amarillo.La actriz ha demostrado no ser supersticiosa así que no duda en apostarlo todo al amarillo con este bikini de Calzedonia para estrenar temporada de baño.

Ver esta publicación en Instagram La naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza. Una publicación compartida de Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) el 5 Jun, 2020 a las 2:46 PDT Álex González disfruta de la naturaleza. El actor ha compartido esta inspiradora imagen con unas palabras muy claras: "La naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza".

