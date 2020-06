Ver esta publicación en Instagram Todo el día en la cocina de la vida... 😜 Una publicación compartida de Aviles (@jose_antonio_aviles) el 9 Jun, 2020 a las 2:00 PDT José Antonio Avilés y su café 'con postureo' El ex superviviente está encantado con el tipín que se le ha quedado tras su participación en el reality y posa ligerito de ropa, mientras se toma un café sentado en la encimera de su cocina. "Todo el día en la cocina de la vida...", comenta Avilés.

Ver esta publicación en Instagram Happy Birthday to my King Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 8 Jun, 2020 a las 12:46 PDT Kim Kardashian, ¿quién dijo rumores de crisis? La celebrity ha compartido una imagen y una felicitación muy especial, dando al traste todos los rumores de crisis con su marido, Kanye West. Kim ha felicitado al rapero por su 43 cumpleaños. "Feliz cumpleaños a mi Rey", escribe junto a la romántica imagen.

Ver esta publicación en Instagram Hoy después de mucho tiempo te paseé, y te vi despertando bella como siempre Sevilla mía... #fase3 Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 8 Jun, 2020 a las 12:59 PDT Eva González disfruta de su Sevilla en la Fase 3 Aprovechando que Andalucía comenzaba la Fase 3 de la desescalada, la presentadora ha visitado la capital hispalense y ha compartido una imagen de la Torre del Oro con su seguidores. "Hoy después de mucho tiempo te paseé, y te vi despertando bella como siempre Sevilla mía", escribe.

