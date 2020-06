La romántica y comentada foto de Diego Matamoros y Carla Barber

Ver esta publicación en Instagram Besa como quieras vivir. 🖤 Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 12 Jun, 2020 a las 8:11 PDT Diego Matamoros se come a besos a Carla.El hijo del colaborador de 'Sálvame' parece estar ilusionadísimo con su nueva novia, Carla Barber, y no duda en presumir de su amor constantemente en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram El manual- Anuel. Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 13 Jun, 2020 a las 7:15 PDT Alba Díaz presume de cuerpazo.La temporada de baño ha llegado, aunque para muchos afortunados dura todo el año, y las famosas ya lucen tipines en bikini... ¡Qué envidia de la buena, Alba!

Ver esta publicación en Instagram Girls night outttt 🍾💄👯‍♀️💘 #lastfriday Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 13 Jun, 2020 a las 3:10 PDT Tamara Falcó, de noche de chicas.La diseñadora ha compartido con sus seguidores su planazo de finde: ¡Noche de chicas!

Ver esta publicación en Instagram FELIZ CUMPLE AMIGA MÍA!! 🎈🎂🎁🎉🍾🥂🍭🎊🌷⚡️🚀 Por muchos años más a tu vera❤️ @cayetanagc 🥰🥰🥰 Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial) el 13 Jun, 2020 a las 8:32 PDT Paz Vega celebra el cumpleaños de Cayetana Guillén Cuervo.La actriz ha compartido esta bonita imagen de ambas para felicitar a la que es su gran amiga y compañera de profesión. "Por muchos años más a tu vera", le ha escrito.

