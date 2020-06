Instagram Diego Matamoros, un chico detallista. El hijo de Kiko Matamoros ha enviado un enorme ramo de rosas rojas a su novia, Carla Barber con el que empezó hace algunas semanas y de la que parece de lo más enamorado.

Instagram Alejandra Rubio comparte una fotografía inédita de su madre. La colaboradora de televisión ha rescatado del baúl de los recuerdos una imagen inédita de su madre de joven. En ella aparece Terelu rubia y con media melena en una cena.

Ver esta publicación en Instagram Sigo pensando que aquella gorra no era para mí.. #tbt Una publicación compartida de Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) el 18 Jun, 2020 a las 3:14 PDT Maxi Iglesias y su foto más tierna. El actor ha compartido una imagen de su tierna infancia en la que aparece con una gorra que no volvería a ponerse hoy en día.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.