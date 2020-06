Ver esta publicación en Instagram Creo que le vamos a coger gusto a esto 😜✌🏾 @tiktok @sofiasuescungaldeano @kiko.jimenez Una publicación compartida de Francisco Jimenez (@kikookiko) el 19 Jun, 2020 a las 5:15 PDT Kiko y Sofía se estrenan en Tiktok. La pareja ha publicado un vídeo de lo más picante, en el que aparece el ex de Gloria Camila masajeando a su novia en la terraza de su ático de Madrid mientras le pone lo que en apariencia es crema solar.

Ver esta publicación en Instagram La música del verano! ☀️ Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 20 Jun, 2020 a las 4:16 PDT Manu Carrasco y su hija ponen música al verano. El cantante ha compartido esta tierna imagen con su hija mientras toca la guitarra dando de esta manera su particular bienvenida a la estación estival.

Ver esta publicación en Instagram Bienvenido verano 🌞 😎 Una publicación compartida de Cayetano Rivera (@cayetanorivera) el 20 Jun, 2020 a las 9:49 PDT Cayetano Rivera y su hijo dan la bienvenida al verano. El torero y su pequeño Cayetano han querido posar así de guapos y vestidos con el mismo bañador para estrenar estación estival de la mejor manera: juntos en la piscina.

