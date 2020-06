El sugerente posado con el que Adara da la bienvenida al verano

Ver esta publicación en Instagram 🦓 Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 20 Jun, 2020 a las 1:21 PDT Adara Molinero luce tipazo en bikini. La ex de Hugo Sierra ha compartido una sugerente imagen en la ducha en la que aparece con un bikini con estampado de cebra.

Ver esta publicación en Instagram W e l c o m e . #verano2020 #díasbonitosysinfin #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 20 Jun, 2020 a las 12:18 PDT Sara Carbonero, amanecer en la playa. La periodista que ha abierto su corazón en su entrevista más sincera ha recibido la estación estival en la ciudad de Oporto donde reside.

Ver esta publicación en Instagram My mind is there today Una publicación compartida de Ana Boyer Preysler (@anaboyer) el 20 Jun, 2020 a las 9:14 PDT Ana Boyer añora la playa. La hija de Isabel Presyler ha compartido esta imagen de donde se encuentran sus pensamientos estos días. Aunque seguro que próximamente la vemos en una paradisíaca junto a su marido y su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Summer? 🖤 Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva) el 20 Jun, 2020 a las 3:49 PDT Eugenia Silva en busca del verano. La modelo ha querido compartir esta imagen con un bañador negro con lunares blancos en la que se pregunta si ha llegado el verano.

Ver esta publicación en Instagram Primero del verano, buenos días por aquí! Feliz Domingo a todos! ❤️❤️ Una publicación compartida de mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) el 21 Jun, 2020 a las 5:13 PDT María José Suárez, toples para recibir la estación más deseada. Desde Punta Cana la Miss España nos da envidia con esta espectacular playa que tiene en las puertas de su casa.

