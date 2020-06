Ver esta publicación en Instagram Lo único que me gusta más que tú, somos nosotros. ⚓💙 #unanochesincafe #love #goodmorning Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 25 Jun, 2020 a las 2:08 PDT Georgina Rodríguez, muy enamorada La modelo se ha puesto romántica y ha compartido un precioso mensaje en sus redes. "Lo único que me gusta más que tú, somos nosotros", ha escrito junto a una imagen en la que aparece que junto a Cristiano Ronaldo. ¿Se puede ser más dulce?

Ver esta publicación en Instagram Siesta en familia 💤 Family nap 🐶 Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 25 Jun, 2020 a las 9:24 PDT Las siestas de Elsa Pataky La actriz ha importado una de las tradiciones españolas a Australia. Sí, la siesta. Y parece que a su marido, el actor Chris Hemsworth y a su mascota, ¡les encanta! "Siesta en familia", comenta Elsa junto a sus dos 'angelitos'.

Ver esta publicación en Instagram La nueva normalidad. Una publicación compartida de Julián López (@julian_lopez) el 25 Jun, 2020 a las 7:40 PDT Julián López y su 'nueva normalidad' Algunos se han dejado barba, otros se han cambiado el color del pelo y otros como Julián Muñoz se lo ha dejado largo. "La nueva normalidad", ha escrito el actor junto a esta imagen en la que, sí, lleva peluca.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.