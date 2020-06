Anabel Pantoja se emociona al recordar el día en el que se tendría que haber celebrado su boda

Ver esta publicación en Instagram My date tonight. . Mi cita de hoy. Una publicación compartida de FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) el 25 Jun, 2020 a las 1:10 PDT Ana Boyer, la mejor embajadora de la marca de su hermana. La hija de Isabel Preysler ha querido lucir un vestido de la firma de Tamara Falcó a una cita romántica con su marido Fernando Verdasco, quien publicó una foto de esa noche en su Instagram. "Mi cita de hoy", escribe el tenista junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram De vuelta🏔🌊 Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 26 Jun, 2020 a las 4:01 PDT Alba Carrillo, ¿se ha operado el pecho? La colaboradora de televisión ha desatado los rumores de su paso por quirófano al compartir esta imagen en la que parece que ha aumentado su pecho. Sus seguidores han llenado la fotografía de comentarios al respecto.

