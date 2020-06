Ver esta publicación en Instagram Felizzzz. ☀️ Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_) el 26 Jun, 2020 a las 11:14 PDT La mujer de Feliciano presume de tripita en la playa. Sandra Gago ha querido compartir su primera imagen premamá ante el asombro de su marido que ha comentado: ¡Oh Dios mío! y a lo que ella ha respondido que lo echa de menos.

Ver esta publicación en Instagram Hechos y besos. ♥️ Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 26 Jun, 2020 a las 9:14 PDT Diego Matamoros y su chica, vacaciones a todo lujo. La pareja se ha escapado a Ibiza a una villa de lujo que cuesta la friolera cifra de 3.000 euros la noche. Además, pasan los días en lujosas embarcaciones de recreo con sus amigos junto al mar.

Ver esta publicación en Instagram Tú no sabes hacer nada @ristomejide #laultimacena #tiktok | os amo @belenestebanmenendez @jorgejaviervazquez Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 26 Jun, 2020 a las 1:28 PDT Laura Escanes y Risto Mejide imitan a Belén Esteban y Jorge Javier. La pareja se ha unido a la moda de Tiktok y se ha lanzado a imitar el momento en el que Belén se enteró que tenía que cocinar junto a Jorge Javier en 'La última cena'.

