instagram Carla Barber ya se prueba vestidos de novia...Aún no es para una boda con Diego Matamoros, al menos que sepamos, pero ¿no sería una fantasía esta boda? Se trata de vestidos que está diseñando junto a una diseñadora de su confianza y que pronto estarán a la venta.

Ver esta publicación en Instagram EIVISSA☀️🖤 Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc) el 3 Jul, 2020 a las 6:37 PDT Alejandra Rubio, el posado del verano.Queda mucho verano, sí, pero tenemos claro que este va a ser uno de los posados más TOPS de la temporada... ¡Espectacular!

Ver esta publicación en Instagram Cumpleaños y FELIZ 😌♥️ #teencontré Una publicación compartida de CristianATM (@cristian_atm) el 2 Jul, 2020 a las 6:15 PDT Cristian presume de nueva novia.El ex viceverso ha compartido su felicidad con Alba, su nueva novia y de la que no duda en presumir: "Te encontré".

