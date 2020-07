Chrissy Teigen pasa por quirófano para operarse el pecho

instagram Chrissy Teigen muestra el resultado de su operación de pecho. La modelo ha pasado por quirófano para quitarse los implantes de pecho y ha querido compartir el resultado. "¡No es gran cosa, así que no os preocupéis por mí! Está todo bien. Todavía tendré pecho, pero serán simplemente grasa, de lo que realmente están hechos. Son una tonta y milagrosa bolsa de grasa", ha declarado.

Ver esta publicación en Instagram When we were Babies ❤️ @ariadneartiles #bettertogether Una publicación compartida de Aida Artiles (@aidaartiles) el 4 Jul, 2020 a las 6:13 PDT Aida Artiles comparte una foto de su infancia con su hermana.Así de monas eran Ariadne y Aida hace unos años... ¡Para comérselas!

Ver esta publicación en Instagram Qué bonitos rincones!!! Ciclismo!! #almeria Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 5 Jul, 2020 a las 6:13 PDT David Bisbal disfruta de su Almería en bici."Qué bonitos rincones!!! Ciclismo!!", ha confesado el cantante con un vídeo en el que muestra su planazo de domingo: Ruta en bicicleta.

Ver esta publicación en Instagram Ya son 24❤️ Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 4 Jul, 2020 a las 12:41 PDT Sofía celebra su 24 cumpleaños.La chica 'reality' cumple 24 primaveras y lo ha celebrado saliendo por la capital junto a su chico.

