Ver esta publicación en Instagram 10 years challenge 💉 2010-2020 Una publicación compartida de Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) el 5 Jul, 2020 a las 12:08 PDT Carla Barber, 10 years challenge Carla Barber nunca ha ocultado sus retoques. "El bótox ha cambiado mi vida. Gracias a él, mi cara es más fina. Gracias al ácido hialurónico mis ojeras no están hundidas y el color se ha blanqueado. Cinco años después, mi nariz es mas fina gracias a la cirugía plástica", comentaba hace algún tiempo. Pero ya se ha cansado de que digan que su belleza es todo retoques por eso ha publicado esta imagen en la que se ve el antes y el después de la Miss España 2015. Sus seguidores lo tienen claro: "estaba más guapa antes".

Ver esta publicación en Instagram Everyone has a Crutch................ 🛠 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 6 Jul, 2020 a las 7:10 PDT Madonna, semidesnuda y con muleta La cantante, que está a punto de cumplir 62 años, ha sorprendido a sus fans al posar semidesnuda, tapándose estratégicamente los pechos y con un sombrero. Pero lo más llamativo de la imagen no es su cuerpazo sino la muleta en la que se apoya y es que la diva del pop se recupera de una lesión de rodilla. "Todos tienen una muleta", escribe junto a la foto.

Ver esta publicación en Instagram Por más vacaciones a tu lado, te quiero 💛🍀🔐 Una publicación compartida de Alex Bueno (@alexbueno22) el 7 Jul, 2020 a las 5:34 PDT Álex Bueno, muy enamorado El que fuera pareja de Fiama en 'La isla de las tentaciones' está de lo más enamorado y así lo demuestra en sus redes sociales. Él y la jugadora del Torrelodones Fútbol Club, Natalia Villena, han pasado unos días de amor y playa en Calpe. "Por más vacaciones a tu lado, te quiero", ha escrito junto a la romántica instantánea.

Ver esta publicación en Instagram Hermanos❤️ Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 6 Jul, 2020 a las 1:24 PDT Jesús Vázquez, vacaciones con su 'hermano' El presentador se lleva de maravilla con el humorista Jorge Cadaval, tanto que Jesús le llama "hermano". En los momentos más duros de la vida del presentador, cuando su nombre se vio involucrado en el 'Caso Arny', el humorista fue su gran apoyo. "Me tuve que ir a vivir a Sevilla. Jorge Cadaval apareció como un milagro y me dijo: 'Tú te vienes para casa'. Estoy en deuda eterna con los Cadaval. Son mi familia", declaró el gallego hace unos años.

