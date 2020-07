Ver esta publicación en Instagram Happy birthday to my little sister x I love you so so much ❤️❤️ Una publicación compartida de 🇬🇧 (@brooklynbeckham) el 10 Jul, 2020 a las 1:01 PDT Brooklyn Beckham se derrite con su hermana pequeña.Hoy cumple años la princesita de los Beckham y así de tierno se ha mostrado Brooklyn en sus redes sociales, lanzándole una felicitación de lo más especial: "Te quiero mucho".

instagram Israel Bayón y Cris Sainz, padres de nuevo."Y entonces llegó este pequeño para robarme lo que me queda de corazón y para ser mi mejor regalo de cumple. In love con mi familia 😍Un día mágico e inolvidable.✨.🙏Gracias Jackie y Abi por hacer que todo fuera tan increíble.. cómo cuidáis cada detalle.. la paciencia, la implicación, la calma, el cariño...que transmitís en cada momento del proceso, no tiene precio", escribe Cris en sus redes sociales.

instagram El esperado reencuentro de Bustamante y su hija.Después de la cuarentena, el cantante ha vuelto a ver a su pequeña Dani, y encima disfrutando de unos días juntos en su tierra: "Con mi niña disfrutando de #Santander y los amigos...💙🔝", ha comentado en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram 08.07.2012 ♾❤️ @annaortiz34 Una publicación compartida de Andres Iniesta (@andresiniesta8) el 10 Jul, 2020 a las 5:34 PDT Iniesta celebra su amor.El futbolista cumple su octavo aniversario con Anna Ortiz, y ella le ha dedicado unas románticas palabras: "Elegí quererte, cuidarte, y sonreír todos los días a tu lado.⁣⁣ Elegí conocerte, cada día un poquito más.⁣⁣ Elegí reír, llorar, crecer y aprender junto a ti.. que la vida es un regalo.. y merece ser vivida.⁣⁣ Elegí cogerte la mano; fuerte; para no soltarte. ⁣⁣Esa tarde de verano; 8 de julio 2012; elegí que fueras mi decisión diaria..⁣⁣Y supe que lo mejor está siempre por llegar.⁣⁣ Feliz 8 aniversario amor".

Ver esta publicación en Instagram Color o blanco y negro? 🌈🌚 #Verano2020 #Marbella Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 10 Jul, 2020 a las 3:33 PDT Paula Echevarría luce tipazo en bikini.Mientras Daniella disfruta de unas vacaciones con papá en su tierra, la actriz desconecta en Marbella junto a su chico, Miguel Torres, y posa así de sexy en la piscina.

