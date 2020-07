Ver esta publicación en Instagram GRACIAS POR TANTO MI AMOR. ❤️ Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 11 Jul, 2020 a las 8:48 PDT Sofía Suescun agradece a Kiko su apoyo.La joven está atravesando un complicado momento tras el robo en su casa y su chico no se ha separado de su lado, así que no ha dudado en agradecérselo públicamente.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 11 Jul, 2020 a las 7:13 PDT Rosanna confiesa a quién se parece Matteo.La modelo ha respondido al comentario de una seguidora que le preguntaba por el rostro del pequeño, y ella ha confesado que se parece mucho a su papá, aunque cada día tiene más cositas de los dos.

