¡Vacaciones románticas! Hugo Sierra e Ivana Icardi se dedican tiernos mensajes

Isco y Sara celebran el primer cumpleaños de Theo. El futbolista le ha dedicado unas bonitas palabras: "Feliz primer año de vida hijo mio😍💙Es una maravilla ver como creces, como aprendes cada día , como nos emocionas con cada gesto, con cada sonrisa. Sin duda ha sido un día increíble por haberlo compartido con las personas que más quiero! Y @sarasalamo muy orgulloso de tener la familia que somos💙 os amo💙🎂🎂". Y lo mismo ha hecho Sara: "Hacía tiempo que no estaba de manera consciente en un lugar. Hoy no he hecho fotos, no estaba pendiente del teléfono, ni de nada externo a ti. Porque hoy era tu día. Hoy cumples tu primer año, luz de mi vida. Y solo quería verte sonreír y disfrutar de tu primera vez comiendo tarta, tu primera vez soplando velas, tu primera vez abriendo regalos... Y mi primera vez desde el otro lado. Mi primera vez viéndolo todo a través de tus ojos.Gracias a todos los que habéis formado parte de este día. Esta madre enamorada a la que veis babear, os quiere.Por cierto, @iscoalarcon vaya familia bonita tenemos... Aunque esté feo que yo lo diga. Os amo".





Ver esta publicación en Instagram Ñammmmmm #love Una publicación compartida de Violeta (@violeta_mangrinyan) el 11 Jul, 2020 a las 11:43 PDT Violeta se come a besos a su chico. Lo de Fabio y Violeta va viento en popa aunque muchos dudaron de su relación, y así de enamorados están todavía.

Ver esta publicación en Instagram Always looking after each other Una publicación compartida de Ana Boyer Preysler (@anaboyer) el 12 Jul, 2020 a las 7:05 PDT Ana Boyer y Fernando Verdasco, de lo más enamorados. Con esta romántica imagen han conquistado a sus seguidores, ¡sus miradas lo dicen todo!

