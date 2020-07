Ver esta publicación en Instagram Si nos confinan de nuevo, que sea así... 🌈 . #lavidaenelmaresmassabrosa #ibiza Una publicación compartida de Hell 🙋🏼Elena Tablada (@hellentablada) el 17 Jul, 2020 a las 1:16 PDT Elena Tablada luce cuerpazo tras su segundo parto. La diseñadora ha compartido una imagen que demuestra el tipazo que ya tiene tras recibir a la pequeña Camila, su primera hija en común con Javier Ungría, que llegó al mundo el pasado 21 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Corto para un largo. Una publicación compartida de Antonio Pagudo (@pagudo) el 17 Jul, 2020 a las 10:07 PDT Antonio Pagudo sorprende con su nuevo 'look'. ¡Adiós rizos! Y tal y como él mismo ha explicado con mucho humor y juego de palabras, se trata de un pelo "corto" para "un largo", así que seguramente haya tenido que cambiar por su papel en una película.

Ver esta publicación en Instagram I ❤ summer Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 18 Jul, 2020 a las 6:59 PDT Paula Echevarría protagoniza el topless del verano. En la piscina, con sombrero y gafas de sol, pero sin la parte de arriba del brikini, así ha posado la actriz ante sus miles de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Welcome to the family Salsa 🌸💕 Una publicación compartida de A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) el 17 Jul, 2020 a las 3:24 PDT Ana de Armas y Ben Affleck aumentan la familia. La pareja más TOP del momento acaba de recibir en la familia a Salsa, una perrita que se suma a la ya familia numerosa perruna de los actores.

Ver esta publicación en Instagram Hasta pronto Conil ☀️ Que buenos diitas hemos pasado ⛱☀️🐚♥️🐠 GRACIAS🌴 Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 17 Jul, 2020 a las 2:02 PDT Soraya luce tipazo en la playa.La cantante ha pasado unos días en Conil junto a su hija y su chico, Miguel Ángel, y ha presumido de tipazo con este bikini dorado que, por cierto, nos encanta.

