La semana de los famosos en redes sociales

Ver esta publicación en Instagram aaand we’re back🤎🤎 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 29 Jul, 2020 a las 8:36 PDT Kylie Jenner tiene nueva gemela. La modelo ha compartido varias imágenes con Anastasia Karanikolaou, su inseparable "gemela", o así se llaman entre ellas.

Ver esta publicación en Instagram 🐒 @oysho Una publicación compartida de Melissa Jimenez 🤍 (@melissajimenezgp) el 31 Jul, 2020 a las 8:16 PDT Melissa Jiménez luce tipazo. La periodista y mamá de tres, ha posado así de espectacular en bikini disfrutando del verano.

Ver esta publicación en Instagram Familia/amigos unidos jamas seran vencidos🤪🤪 #comporta20 Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 28 Jul, 2020 a las 11:18 PDT Vicky Martín Berrocal presume de familia. De familia y de la que se elige, los amigos, porque tal y como ella dice... "familia/amigos unidos, jamás serán vencidos".

Ver esta publicación en Instagram Parada técnica .... #Dia6. Preparando el resto ... #LaRegata #PostureoMaximo Una publicación compartida de Antonio Orozco (@antoniorozco10) el 28 Jul, 2020 a las 5:25 PDT Antonio Orozco continua su puesta a punto El cantante se ha tomado muy en serio lo de ponerse en forma y está tan contento con los resultados que los comparte con sus seguidores. "Parada técnica .... #Dia6. Preparando el resto... ", ha escrito junto a la imagen a la que añade el hashtag "postureo máximo". ¿Se habrá echado agua por la camiseta? ¿O será sudor de verdad?

Ver esta publicación en Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Michelle Jenner (@michellejoyjenner) el 28 Jul, 2020 a las 6:45 PDT Las lágrimas de Michelle Jenner al reencontrarse con 'Los hombres de Paco' La actriz ha compartido el precioso momento que vivió durante la lectura del guion de 'Los hombres de Paco. El regreso'. Un instante en el que no pudo evitar las lágrimas y que ha nosotros también nos ha cautivado. ¡Qué ganas de volver a ver a Paco, Mariano, Povedilla, Rita, Sara y Lucas en acción!

Ver esta publicación en Instagram 💙 Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez) el 28 Jul, 2020 a las 4:54 PDT Dafne Fernández y su incipiente barriguita La actriz será madre de su segundo hijo antes de que acabe 2020. Será niña y ella y su marido, el fotógrafo Mario Chavarria, están encantados de poder darle una hermanita a su hijo mayor, Jon. Aunque quedan algunos meses, a Dafne ya se le empieza a notar la preciosa barriguita.

Ver esta publicación en Instagram Hoy no voy a hacer nada más que esto... bueno, no es verdad, pero en la foto parece que si. 🤪 Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 29 Jul, 2020 a las 9:13 PDT Blas Cantó, con todo al aire Aunque lo primero que llama la atención de la foto es el flamenco en el que posa el cantante, a los fans del artistas no les ha pasado desapercibido lo que tapa el flotador. "¿Se te ha caído el bañador?", "Una Estrella Sin Nombre se desnuda en Cuerpo y Alma", "Quién fuese flamenco" son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Duchita y seguimos...@thedreamvr #dreamfest360 😊🙏 Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 27 Jul, 2020 a las 3:32 PDT Chenoa calienta (aún más) el ambiente con su desnudo La cantante ha subido una provocativa imagen con la que ha conseguido derretir aún más a muchos de sus seguidores. Frente a un espejo, Chenoa se marca un selfie de lo más seductor nada más salir desnuda de la ducha con una simple toalla colocada estratégicamente para tapar su pecho. Ay Cheno, que con la ola de calor ya teníamos bastante...

Ver esta publicación en Instagram Esta es de ibiza pero me apetecía subirla ahora🥰🥰🥰 Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 28 Jul, 2020 a las 8:31 PDT Alba Díaz, sin bikini La hija de Vicky Martín Berrocal no se corta y comparte una imagen en un yate sin nada en la parte de arriba. En la foto en blanco y negro vemos a Alba con los brazos cruzados sobre su desnudo pecho mirando por la borda al infinito. WOW!

Ver esta publicación en Instagram Costumbres🦋 Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam) el 28 Jul, 2020 a las 6:58 PDT Isa Pantoja, en El Rocío La hija de Isabel Pantoja y hermana de Kiko Rivera ha estado en la aldea de El Rocío para visitar a la virgen que está dentro de su ermita.Con un vestido largo blanco con botones posa con la ermita al fondo. Y es que tanto Isa como su gamilia son devotos de la Virgen del Rocío.

Ver esta publicación en Instagram 🍑 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 29 Jul, 2020 a las 4:43 PDT Chiara Ferragni presume de trasero La modelo ha lucido así de espectacular en una foto de sus vacaciones. Y es que hay que reconocer que la 'influencer' tiene un trasero de escándalo.

