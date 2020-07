Ver esta publicación en Instagram Parada técnica .... #Dia6. Preparando el resto ... #LaRegata #PostureoMaximo Una publicación compartida de Antonio Orozco (@antoniorozco10) el 28 Jul, 2020 a las 5:25 PDT Antonio Orozco continua su puesta a punto El cantante se ha tomado muy en serio lo de ponerse en forma y está tan contento con los resultados que los comparte con sus seguidores. "Parada técnica .... #Dia6. Preparando el resto... ", ha escrito junto a la imagen a la que añade el hashtag "postureo máximo". ¿Se habrá echado agua por la camiseta? ¿O será sudor de verdad?

Ver esta publicación en Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Michelle Jenner (@michellejoyjenner) el 28 Jul, 2020 a las 6:45 PDT Las lágrimas de Michelle Jenner al reencontrarse con 'Los hombres de Paco' La actriz ha compartido el precioso momento que vivió durante la lectura del guion de 'Los hombres de Paco. El regreso'. Un instante en el que no pudo evitar las lágrimas y que ha nosotros también nos ha cautivado. ¡Qué ganas de volver a ver a Paco, Mariano, Povedilla, Rita, Sara y Lucas en acción!

Ver esta publicación en Instagram 💙 Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez) el 28 Jul, 2020 a las 4:54 PDT Dafne Fernández y su incipiente barriguita La actriz será madre de su segundo hijo antes de que acabe 2020. Será niña y ella y su marido, el fotógrafo Mario Chavarria, están encantados de poder darle una hermanita a su hijo mayor, Jon. Aunque quedan algunos meses, a Dafne ya se le empieza a notar la preciosa barriguita.

Ver esta publicación en Instagram Hoy no voy a hacer nada más que esto... bueno, no es verdad, pero en la foto parece que si. 🤪 Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 29 Jul, 2020 a las 9:13 PDT Blas Cantó, con todo al aire Aunque lo primero que llama la atención de la foto es el flamenco en el que posa el cantante, a los fans del artistas no les ha pasado desapercibido lo que tapa el flotador. "¿Se te ha caído el bañador?", "Una Estrella Sin Nombre se desnuda en Cuerpo y Alma", "Quién fuese flamenco" son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores.

