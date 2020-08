Ver esta publicación en Instagram Martín loading...🐣🤞🏾 #18semanas Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 5 Ago, 2020 a las 3:31 PDT María Pombo presume de barriguita Embarazada de 18 semanas a la influencer ya se le empieza a notar la barriguita. "Martín loading...", comenta junto a este 'mirror selfie' en el que presume de 'bombo'. María y Pablo Castellano se casaron en junio de 2019 y la llegada del nuevo miembro a la familia no ha podido hacer más felices. Una 'buena nueva' que anunciaba días después de revelar que padece esclerosis múltiple.

Ver esta publicación en Instagram Cristóbal y Tractor. Una publicación compartida de Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) el 4 Ago, 2020 a las 8:40 PDT Miguel Bernardeau nos presenta a sus nuevos amigos Cristóbal y Tractor. Así se llaman los nuevos miembros de la pandilla del actor. Un imagen que no puede ser más tierna y que ya lleva casi un millón y medio de Likes, entre los que destaca el de la hermana de Miguel en la serie 'Élite', María Pedraza.

Ver esta publicación en Instagram Así nos sienta a los Géminis ♊️ el levante 💨 ... @bloomersandbikini #summer #love #pool Una publicación compartida de laurasanchezofi (@laurasanchezofi) el 5 Ago, 2020 a las 9:33 PDT Laura Sánchez con el modo vacaciones ON La modelo y empresaria está disfrutando de unos días de descanso y, a juzgar por las imágenes, se lo está pasando pipa. Saltos espectaculares, posado en la piscinas y besos al sol. "Así nos sienta a los Géminis el levante... ", escribe junto a las instantáneas en las que lleva un bikini de su firma Bloomers&Bikini.

