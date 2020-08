Ver esta publicación en Instagram C❤️G Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 9 Ago, 2020 a las 2:23 PDT Cristiano y Georgina, su nueva 'casa' en alta mar. Parece que la modelo y el futbolista también sacan tiempo para estar los dos solos en mitad de sus super vacaciones familiares en alta mar y han presumido de cuerpazo y bronceado en las tumbonas de la cubierta.

Ver esta publicación en Instagram Laranjinha en remojo 🍊 #summer2020 #domingoenfamilia #queveranomasraro Una publicación compartida de Almudena Navalón Martín (@almunavalon) el 9 Ago, 2020 a las 6:55 PDT Almudena Navalón, una naranja a remojo. La periodista y mujer de Manuel Carrasco es de esas VIP que tienen una colchoneta original en su piscina, ¡nos encanta!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Martínez Velasco (@manuelmvelasco) el 9 Ago, 2020 a las 5:51 PDT Manuel y Manuela Velasco, hace 25 años. ¡Están igual! Más jóvenes, claro, pero la misma cara e igual de guapos.

